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إجازة للعاملين والخطباء المرشحين للبرلمان بالإسكندرية تطبيقًا لقرار الأوقاف

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إجازة للعاملين والخطباء المرشحين للبرلمان بالإسكندرية تطبيقًا لقرار الأوقاف إجازة للعاملين والخطباء المرشحين للبرلمان بالإسكندرية تطبيقًا لقرار الأوقاف
منحت أوقاف الإسكندرية إجازة لعدد من العاملين بها ممن ترشحوا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك تطبيقا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية الشيخ أحمد عبد المؤمن، إن القرار يهدف إلى الحفاظ على قدسية المساجد وعدم استغلالها فى الدعاية الانتخابية والزج بها فى العملية السياسية .
>وأضاف أن هناك إماما واثنين من العمال بالأوقاف رشحوا أنفسهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وتم منحهم إجازة، مشيرا إلى وجود اثنين آخرين من خطباء المكافأة تم أيضا إيقاف تصريح الخطابة الخاص بهما لحين انتهاء الانتخابات.

وأوضح أن الإجازة إجبارية لمن لم يتقدم بإجازة ومن يقدم طلب إجازة يوافق عليها.

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