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محافظ الأقصر يستقبل اليوم رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير الرياضة بالمطار

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محافظ الأقصر يستقبل اليوم رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير الرياضة بالمطار محافظ الأقصر يستقبل اليوم رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير الرياضة بالمطار
يستقبل محمد بدر، محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بمطار الأقصر الدولى، حيث تصادف وصول الضيفان على متن طائرة واحدة.

ويتوجه المحافظ برفقة وزير الرياضة، إلى الصالة المغطاة بمدينة طيبة شمال الأقصر، لافتتاح بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو، كما يعقد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعا مع أعضاء الهيئة بالأقصر، بعدها يتوجه رئيس الهيئة إلى مدينة كوم أمبو بأسوان لافتتاح مقر جديد للهيئة.

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