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تشييع جثمان رئيس مباحث إدفو فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالشرقية

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تشييع جثمان رئيس مباحث إدفو فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالشرقية تشييع جثمان رئيس مباحث إدفو فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالشرقية
شيعت منذ قليل، جنازة الرائد شريف كمال على عثمان رئيس مباحث إدفو فى جنازة عسكرية، خرجت من مسجد قريته بكفر أيوب مركز بلبيس بالشرقية.

حضر الجنازة اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية واللواء مصطفى الرزاز مساعد مدير المباحث الجنائية، واللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، وزملاء الضابط بمديرية أمن أسوان وضباط البحث الجنائى بالشرقية، وشارك فى الجنازة الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وكان الرائد شريف عتمان، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان، قد لقى مصرعه أمس بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة شرطة أثناء عودته من مأمورية بمدينة أسوان، فى طريقه إلى مدينة إدفو، على الطريق الصحراوى "أسوان القاهرة" أمام منطقة الكرابلة.

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