"تموين الإسكندرية": 30% عجزًا فى أنابيب البوتاجاز.. و40% لزيت التموين

أكد مبارك عبد الرحمن، وكيل مديرية التموين بالإسكندرية، أن الإسكندرية أفضل المحافظات فى تخطى أزمة أنابيب البوتاجاز، مشيراً إلى أن الأزمة قد وقعت فى الأيام الماضية وقت تعرض المحافظة لموجة الطقس البارد، موضحاً أن الأزمة تنتج من نقص الوارد من الغاز الطبيعى بعد إغلاق ميناء الإسكندرية لسوء حالة الطقس، مؤكدا أن الإسكندرية تخطت الأزمة بنسبة 70% والعجز 30% فقط فى بعض المناطق على أطراف المحافظة.

وحول أزمة زيت التموين، أشار "مبارك" إلى أن الإسكندرية قد قامت بصرف 60% من المخصصات التموينية لزيت التموين، وهى أفضل محافظة على مستوى المجمهورية فى هذا الشأن، حيث بلغت نسبة العجز 40% فى بلغت نسبة العجز فى بعض المحافظات الأخرى 85%.