صدقي صبحي يجري مباحثات مع وزير الدفاع الليبي حول العلاقات الثنائية

أجرى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مباحثات مع مسعود رحومة وزير الدفاع الليبى المكلف الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع والعلاقات الثنائية بين مصر وليبيا خلال الفترة الراهنة ودعم مجالات التنسيق والتعاون الأمني لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، كما تناول اللقاء تبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

أ ش أ