القبض على شبكة شواذ داخل ملهى ليلى شهير بالهرم

تمنكت الإدارة العامة لمكافحة الأداب بإشراف اللواء مجدى موسى، مدير الإدارة العامة، من ضبط شبكة شواذ مكونه من 6 شباب ” شيميل ” وفتاة بمنطقة الهرم لقيامهم باستقطاب راغبى المتعة الحرام للفنادق الشهيرة عن طريق الانترنت مقابل مبالغ مالية، حيث تم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بإرتكاب جريمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا لى النيابة التى تولت التحقيق.

بدأ الكشف عن الجريمة عندما وردت معلومات للعقيد تامر سمير، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر تفيد قيام مجموعة من الشباب الشواذ بإقامة حفلة داخل ملهى ليلى بالهرم وقيام باستقطاب راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على 3000 جنيه فى الساعة باستخدام فتاة سبق اتهامها فى قضايا تسهيل دعارة .. أخطر اللواء أحمد عبد الغفار نائب مدير الادارة فكلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

أعد العميدين وحيد رضوان ويوسف العادلى عدة أكمنة وتمكن المقدمان سيد عبد الغفار وهيثم صقر، من خلالها من ضبط المتهم الفتاة و6 من الشباب الشواذ فى وضع تلبس.

وأعترف المتهمين أمام اللواء حسن عباس بإرتكاب جريمتهم وأحيلا إلى النيابة التى تولت التحقيق.