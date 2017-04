سحر غامض وخطر كوكب الأرض جديد الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع عودة الممثل Will Smith من خلال فيلم After Earth والفرسان الأربعة يحبسون أنفاس الناس في عروضهم الثلاثة في "لاس فيغاس" في Now You See Me. في ما يلي لمحة سريعة عن هذين الفيلمين.

Now You See Me

بالرغم من نهايته التي أتت أقل من التوقّعات، يمكن القول بأن Now You See Me هو أحد أفضل أفلام التشويق التي تم إطلاقها في صالاتنا هذا العام، لأن نمطه سريع ويجمع بين التشويق والأكشن بطريقة ذكيّة مبنية على سيناريو يجبر المشاهد على متابعة الفيلم دون ملل حتى اللحظات الأخيرة منه حيث يتم الكشف عن القطبة المخفيه فيه، كل ذلك بإدارة الساحر الأساسي وهو المخرج Louis Leterrier الذي قدّم لنا في السابق مجموعة من أفلام الأكشن الناجحة أذكر منها Transporter 2 و The Incredible Hulk. الفيلم من تمثيل Jesse Eisenberg و Isla Fisher و Woody Harrelson و Dave Franco و Michael Caine و Morgan Freeman و Mark Ruffalo في دور مميّز. تدور القصة حول أربعة محترفين بألعاب الخفة والسحر يطلق عليهم إسم الفرسان الأربعة، يقدّمون ثلاثة عروض مدهشة في لاس فيغاس تجعل عميلاً في الـ FBI و تحرية في الـ Interpol يحاولان كشف حقيقة الجرائم المالية التي حصلت خلال الحفلات الثلاثة.

Now You See Me يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة و البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر ومصر والأردن ولبنان.

After Earth

بعد إنقاذه العالم من المخلوقات الفضائية في فيلم Independence Day عام 1996 وبعد إنقاذه البشرية من الزوال في I Am Legend عام 2007، يعود الممثل Will Smith الى الشاشة الكبيرة من جديد مع فيلم خيالي علمي عنوانه After Earth . عندما طلب الجنيرال "سايفر" من ابنه "كيتاي" مرافقته في مهمة خطيرة لنقل الحيوان المفترس الـ "أورسا" الى كوكب آخر، لم يكن يعلم أن السفينة الفضائية التي سيسافر على متنها ستكون عرضة لوابل من الكويكبات التي ستحطمها الى قسمين على كوكب الأرض الذي هجره الجنس البشري منذ حوالي 1000 سنة. أمام هذا الواقع، لن يكون أمام الجنيرال الذي تعرض لكسور بالغة في رجليه سوى إرشاد ابنه الى القسم الثاني من السفينة البعيد مئات الكيلومترات. فهل سيتمكن الجنيرال وإبنه من إنقاذ نفسهما؟ وهل هذا ممكن بعد فرار الحيوان المفترس؟ After Earth يشارك في بطولته Jaden Smith إبن Will Smith ومن إخراج M. Night Shyamalan الذي أعطانا في السابق فيلم The Sixth Sense.

After Earth يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة و البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان.