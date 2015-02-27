الرئيس الفرنسى يدين تدمير الآثار فى الموصل ويعتبره "وحشيا"

أدان الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند اليوم الجمعة، التدمير "الوحشى" لأثار تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام بأيدى تنظيم داعش فى الموصل (شمال العراق).

وصرح هولاند أمام صحفيين ان "الوحشية تطال الاشخاص والتاريخ والذاكرة والثقافة"، مضيفا ان "ما يريده هؤلاء الارهابيين هو تدمير كل اوجه الإنسانية. وتابع ان "السعى إلى تدمير التراث يعنى السعى إلى تدمير كل الذين يحملون رسالة ثقافة".

وفى تسجيل فيديو بثه تتظيم الدولة الاسلامية الخميس بدا جهاديون وهم يحطمون تماثيل ومنحوتات تعود إلى حقبة ما قبل الاسلام فى متحف الموصل.

وأكد الخبراء عملية التدمير وأعربوا عن الاسف لها كما قارنوه بتدمير تمثالى بوذا فى باميان من قبل مقاتلى طالبان فى افغانستان فى 2001. وطالبت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الجمعة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى حول القضية.

ورأى رئيس الوزراء الفرنسى ايمانويل فالس فى عملية التدمير "زوالا لجزء من الفكر البشرى والعالمى".

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