8 قتلى سلسلة تفجيرات فى هجمات متفرقة بالعراق

قالت السلطات العراقية، إن ثمانية أشخاص قتلوا فى سلسلة من التفجيرات وهجمات بقذائف الهاون فى أنحاء بغداد، وقال مسئولون بالشرطة إن قذائف هاون أصابت بعض المنازل فى حى الدورة جنوبى العاصمة صباح اليوم الجمعة ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وفى السياق ذاته ، انفجرت قنبلة بالقرب من سوق للخضر بالجملة ما خلف ثلاثة قتلى فى حى السعدية غربى بغداد، قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت قرب سوق فى الهواء الطلق فى منطقة سبع البور، شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ثمانية.

وأكد مسئولون طبيون حصيلة الضحايا، وتحدث المسئولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.

يشهد العراق هجمات شبه اليومية غالبا ما يتحمل مسؤوليتها تنظيم الدولة الإسلامية، الذى سيطر على نحو ثلث البلاد العام الماضى.