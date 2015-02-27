"التموين": نستعد لمؤتمر شرم الشيخ بمشروعى مركز الحبوب ومدينة التجارة والتسوق

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستعد لمؤتمر مصر الاقتصادى من خلال طرح مشروعين، هما مشروع المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط ومدينة التجارة والتسوق، التى ستقام بالقرب من محور قناة السويس.

وقال "حنفى"، خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كبرى الشركات الأمريكية، إن مصر مقبلة على ثورة تنموية كبرى ستكون خلالها محورًا مهمًا بالنسبة للتجارة الدولية ومقصدًا استثماريًا لفوائض رؤوس الأموال على مستوى العالم.

وأضاف أننا نمتلك مقومات النجاح ونسعى أن تكون مصر محورا مهما للتجارة والتسوق فى المنطقة، موضحا أن المشروع اللوجستى بدمياط سيجعل من ميناء دمياط أهم ميناء فى منطقة البحر المتوسط، لأنه سيكون أهم ميناء يتداول فيه نحو 65 مليون طن من الأقماح سنويا، إلى جانب المشروعات المتكاملة من سكك حديد وصوامع عملاقة للتخزين وبورصة سلعية ومشروعات لتكرير السكر وإنتاج الزيوت والنشا والأعلاف والدقيق، بما يساهم بشكل كبير فى حل الفجوة الكبيرة فى زيت الطعام، حيث نستورد نحو90% من الزيوت التى نستهلكها محليا وغيرها من المشروعات الحيوية.

وأضاف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع الثانى للوزارة هو مدينة التجارة والتسوق، الذى يعد من أهم المشروعات التى ستجعل مصر قبلة لسياحة التسوق والترفية فى المنطقة، بما تشمله من ثقافات متنوعة لنحو أشهر 8 مدن فى العالم يتوسطها نموذج لحى شهير بمصر ومراكز لليخوت وديزنى، لاند ومنتجع صحى عالمى وإسكان فاخر ومناطق استثمارية بجانبها وغيرها.

وأوضح "حنفى" أن ما شهده سعر صرف الدولار من ارتفاعات مؤخرا لن يؤثر على مصر، لأن نحو 40% من تجارتنا مع الاتحاد الأوروبى والتعامل باليورو، مشيرا إلى أننا نبحث حاليا زيادة استثمارات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال البورصة ولا يوجد بيع أو خصخصة جزء من الشركة بل الهدف من هذه الخطوة زيادة استثمارات الشركة القابضة نفسها وليست الشركات التابعة لها.

وأضاف أن وزارة التموين نجحت خلال الفترة الماضية فى توفير نحو 75 ألف فرصة عمل من خلال تطوير منظومة البقالة التموينية وأن منظومتى الخبز والسلع التموينية الجديدتين أدتا إلى تحويل 50 ألف مخبز وبقال تموينى من النشاط غير الرسمى إلى النشاط الرسمى من خلال قيامهم بفتح حسابات فى البنوك للحصول على مستحقاتهم من الدولة فى المنظومتين، وأن هناك نحو 500 مليون جنيه قوة شرائية يتم تداولها شهريا عند البقالين التموينيين من خلال عمليات فارق نقاط الخبز وهى السلع الغذائية التى يحصل عليها المواطنون مقابل توفيرها فى استهلاك الخبز والتى تبدأ مع بداية كل شهر ولمدة 10 أيام.