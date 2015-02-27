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"الأمن العام": القبض على 46 إرهابيا متورطين بأعمال عنف فى 12 محافظة

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"الأمن العام": القبض على 46 إرهابيا متورطين بأعمال عنف فى 12 محافظة "الأمن العام": القبض على 46 إرهابيا متورطين بأعمال عنف فى 12 محافظة
أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية تواصل شن حملاتها الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، واستهداف الأوكار التى تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لهم، بهدف القضاء على كل تلك البؤر وتحقيق الأمن فى كل ربوع البلاد.

وأشار اللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القوات نجحت فى مداهمة عدة بؤر إرهابية فى 12 محافظة، وتمكنت من ضبط 46 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن الحملات تمكنت من استهداف عدد من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب فى محافظات المنيا والشرقية ودمياط وبنى سويف وقنا والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية والفيوم وسوهاج وأسيوط.


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