"التليجراف": محكمة كندية تمنع سيدة "محجبة" من الإدلاء بشهادتها

منعت قاضية فى محكمة كندية بقطاع "كيبك" سيدة تدعى "رانيا العلول" من التواجد داخل ساحة المحكمة لتقديم شهادتها بشأن قضية استرداد سيارتها المُتَحَفَّظ عليها من قِبَل الحكومة ، لارتدائها الحجاب، مطالبة إياها بخلعه ثم الظهور داخل المحكمة المقيدة بقوانين علمانية.

ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية، كانت القاضية "إلينا مارينجو" قد منعت رانيا العلول، من الإدلاء بشهادتها بخصوص تحفظ الحكومة على سيارتها بعد إمساكهم بنجلها وهو يقود السيارة برخصة منتهية، مطالبة إياها بخلع الحجاب الممنوع حسب زعمها داخل قاعة المحكمة مثله مثل القبعات والنظارات الشمسية.

وامتنعت وزارة العدل الكندية فى الإقليم المتحدث باللغة الفرنسية عن التعليق على الحادثة لوسائل الإعلام المختلفة، كما فشلت وسائل الإعلام فى التوصل إلى القاضية "مارينجو" للحصول على تصريحاتها بشأن الواقعة.

وكان حزب "الكيبيكوا" الذى ينادى باستقلال مقاطعة "كيبيك" عن كندا قد قدم مقترح قانون العام الماضى ينادى بمنع المظاهر الدينية مثل الحجاب، والقبعة اليهودية، وغيرها داخل المبانى الحكومية، والأماكن العامة، لكن القرار لم يحظَ بترحيب كبير بعد فشل الحزب فى انتخابات المقاطعة العام الماضى.