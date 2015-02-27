الـMTV مطالبة بالإعتذار بسبب حلقة حديث البلد مع ميريام فارس

بيروت – سيدتي نت

بداية غير موفقة للحلقة الأولى من الموسم السابع لبرنامج "حديث البلد"، عبر قناة الـMTV، على الرغم من ظهور البرنامج بحلّة جديدة مختلفة عن المواسم السابقة، من الديكور إلى بعض الفقرات التي أضيفت، إلاّ أن أبرز الإضافات كانت كتابة التعليقات على أسفل الشاشة أثناء الحديث مع الضيف بهدف إضفاء جو من التسلية والمرح على أجواء البرنامج، لكن هذه التعليقات افتقرت إلى أي حد من خفة الظل، بل بدت وكأن البرنامج يسخر من الفنان.

واللافت أنه عندما غنت ميريام زفة العرس على الطريقة الخليجية والتي تضمنت عبارة "لا إله إلا الله"، كُتب على أسفل الشاشة كلمة "داعش"، ما أشعل موقع "تويتر" بالتعليقات المطالبة شاشة الـMTV و مقدمة البرنامج منى أبو حمزة بالإعتذار، فكتب أحدهم: "مع الأسف المفروض ما يمرق موضوع كتابة داعش في الشريط الأسفل لما غنت ميريام فارس اعتذرو حديث البلد"، وكتب أخر: "بدنا نفهم ليش لما ميريام فارس قالت لا إله إلا الله #TOTT كتب داعش ؟!مين بدو يفهمنا شو معنا الإستهزاء الفارغ و مين لازم يعتذر".

وأبدى البعض استغرابه فكتب: "ميريام كانت عم تغني زفة خليجية فيها كلمة ﻻ اله اﻻ الله و هني مرقوا على الشاشة كلمة داعش يعني كأنو مرتبطين ببعض"، وكتب آخر: "بفتكر غلطوا ونزلوا داعش بوقت قالت ميريام لا اله الا الله".

ومن التغريدات الأكثر هجوماً كانت: "طخنتوها! ميريام قالت لا الاه الا الله كتبوا داعش عيب الشوم ... ساعة بتحطوا اسرائيل وساعة ما بعرف شو ... شكلوا تفكيركن داعش".

ومن جهتها، مقدمة البرنامج منى أبو حمزة لم تعلّق على الاستفسارات والاعنراضات التي وردت من مشاهدي البرنامج واكتفت بإعادة نشر التغريدات التي رحبت بعودة البرنامج.

ويبدو أن القضية مرشحة للتفاقم في ظل مشاركة عدد كبير من الصحافببن في حملة تدعو المحطة إلى الاعتذار عن التعليق المنشور والذي يأتي ضمن سلسلة تعليقات أقل ما يقال عنها إنها سطحية وساذجة وتفتقر إلى أدنى معايير المهنية والإحترام.