أخصائية أمراض جلدية توضح أسباب وطرق علاج صلع الرجال

سقوط الشعر الذى يسبب الصلع أكثر المشاكل التى تثير مخاوف وقلق الرجال، وتحدث نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

قالت الدكتورة رشا قاسم أخصائية أمراض الجلدية، إن إصابة الرجل بمشكلة تساقط الشعر "الصلع" أحد الأسباب التى تؤرق كثيرا منهم، والتى تختلف من شخص إلى آخر.

أسباب سقوط الشعر لدى الرجال "الصلع".

>وأشارت د. رشا، إلى أن أسباب سقوط الشعر أو الإصابة بما يطلق عليه "الصلع" عديدة ونذكر منها:

1)أسباب وعوامل وراثية.

>2) تصفيف الشعر بطريقة خاطئة مثل إرجاعه إلى الخلف دائما.

>3) اضطراب هرمونات وجينات الجسم.

>4) بعض الأدوية والعقاقير التى تساهم فى سقوط الشعر.

>5) الضغط العصبى والنفسى مثل التعرض للقلق والتوتر بصورة مبالغ فيها.

>6) التفكير الزائد.

>7) عدم الحصول على تغذية صحية وسليمة بجانب نقص الفيتامينات.

>8) استخدام مستحضرات كيمائية "الجيل ومشتقاته".

>9) الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وكذلك الإصابة بالسرطان.

نصائح لتجنب الإصابة بالصلع

>لذلك تنصح د.رشا، بضرة اتباع بعض النصائح الهامة ولتفادى إصابة الرجال بالصلع أهمها:

1)استشارة طبيب جلدية لمعرفة السبب وراء تساقط الشعر، لأن علاج الصلع متوقف على معرفة الأسباب أولا لتحديد العلاج المناسب.

>2) تجنب الكريمات مجهولة المصدر.

> 3)فى حالة ملاحظة سقوط الشعر بصورة مبالغ فيها بضروة الذهاب على الفور للطبيب المختص.

أخصائية أمراض جلدية توضح أسباب تقصف الشعر وطرق علاجه