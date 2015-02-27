محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الانجيلية بألمانيا وسويسرا

استقبل الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، وفد من رؤساء الكنائس الإنجيلية بألمانيا وسويسرا والذي يزور مصر حاليا بدعوة من مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود محافظة القاهرة للحفاظ على التراث وما تم في وسط البلد من إخلاء للباعة الجائلين وتطوير مباني القاهرة الخديوية، كما تناول اللقاء أهم انجازات المحافظة في مجال تطوير العشوائيات والخدمات التي تقدمها المحافظة لقاطني تلك المناطق.

وشهد اللقاء حضور جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.