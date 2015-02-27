أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شاب يتهم 4 أشقاء بإشعال النار بمنزله للخلاف على الميراث بالمنيا

Google+ Print
شاب يتهم 4 أشقاء بإشعال النار بمنزله للخلاف على الميراث بالمنيا شاب يتهم 4 أشقاء بإشعال النار بمنزله للخلاف على الميراث بالمنيا

مديرية أمن المنيا

تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى قسم شرطة المنيا ، ببلاغ يفيد قيام 4 أشقاء بإشعال النيران فى منزله بسبب خلافات الميراث.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا ، تلقيه بلاغا من وليد عبد الرحيم 37 سنة حاصل على دبلوم ، بقيام 4 أشقاء وهم احمد . ع . ر 31 سنه حاصل على دبلوم ، ومحمد . ع . ر 33 سنه سائق ، وحسين . ع . ر 21 طالب ، وصفاء . ع . ر 23 سنه ربة منزل ، بإشعال النيران بمنزله وإحداث تلفيات به وذلك بسبب خلافات فيما بينهم على الميراث.

وبمواجهة المشكو فى حقهم أنكروا ما نسب إليهم واتهموا المبلغ بالتعدى عليهم وإحداث إصابة أحدهم باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله للمستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا