شاب يتهم 4 أشقاء بإشعال النار بمنزله للخلاف على الميراث بالمنيا

تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى قسم شرطة المنيا ، ببلاغ يفيد قيام 4 أشقاء بإشعال النيران فى منزله بسبب خلافات الميراث.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا ، تلقيه بلاغا من وليد عبد الرحيم 37 سنة حاصل على دبلوم ، بقيام 4 أشقاء وهم احمد . ع . ر 31 سنه حاصل على دبلوم ، ومحمد . ع . ر 33 سنه سائق ، وحسين . ع . ر 21 طالب ، وصفاء . ع . ر 23 سنه ربة منزل ، بإشعال النيران بمنزله وإحداث تلفيات به وذلك بسبب خلافات فيما بينهم على الميراث.

وبمواجهة المشكو فى حقهم أنكروا ما نسب إليهم واتهموا المبلغ بالتعدى عليهم وإحداث إصابة أحدهم باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله للمستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.