أمريكي يحاول تهريب 29 عملة آثرية بمطار القاهرة

تمكن أمن مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضط راكب حاول تهريب 29 عملة آثرية قبل سفره إلى نيويورك.

واشتبه النقيب رامي دوس من إدارة التأمين، أثناء إنهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك، في حقائب الراكب الأمريكي من أصل مصري وبتفتيشه أمام المقدم معتز يوسف رئيس نوبتجية التأمين عثر بحوزته على 29 عملة اثرية وبعرضها على لجنة الاثار والتي شكلت من علي احمد ، و محمد سيد ، و اسماعيل ابراهيم تبين أن العملات آثرية وتخضع لقانون الآثار الذي لا يسمح بتداولها أو نقلها.

وأكدت اللجنة، أن 11 عملة ترجع إلى عصر الدولة العثمانية و11 إلى عصر الملك فاروق و5 إلى الملك حسن كامل و2 للملك فؤاد، وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب .