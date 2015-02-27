بالصور.. محافظ القاهرة يؤكد لأهالى الدويقة أهمية الإخلاء حفاظًًا على أرواحهم

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، منطقة الشهبة وفرعون والرزاز بمنطقة الدويقة بحي منشأة ناصر وهى المناطق التي تمثل خطورة على أرواح قاطنيها طبقاً لتوصيات اللجنة العليا المشكلة بمعرفة المحافظة وبرئاسة المهندسة أميمه صلاح الدين وعدد من الأساتذة المتخصصين في مجالات هندسة التربة والجيولوجيا.

تابع خلالها المحافظ جهود حي منشأة ناصر في عملية إخلاء السكان وتخريب المنازل المخلاة مع عدم رفع الركام لعدم استغلالها مرة أخرى.

وتواصل خلالها المحافظ مع الأهالى، موضحًا لهم أهمية الإخلاء حفاظاً على أرواحهم وأرواح أبنائهم مع نقلهم إلى مساكن أمنة وصحية مزودة بكافة الخدمات مع إمكانية نقلهم إلى مساكن 6 أكتوبر لحين انتهاء مشروع الأسمرات مع توفر خطوط أتوبيسات عامة يربط مابين 6 أكتوبر ومنشأة ناصر للحفاظ على مصادر رزقهم وأعمالهم.

يأتى ذالك في إطار جهود المحافظة الحثيثة للتواصل مع مواطني الدويقة عقب سلسلة من اللقاءات مع ممثليهم بديوان عام المحافظة لتوضيح خطورة الموقف في هذه المناطق واحتمالية انهيار صخور مستقبلاً مع توفير البيئة الصحية المناسبة لأسرهم.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس الجنة العلمية والدكتور مصطفى القاضي عضو الجنة ومحمد نور رئيس حي منشأة ناصر.