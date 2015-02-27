أخصائى سمنة: تناول الثوم والليمون والعسل يحافظ على سلامة الكبد

العدوى الفيروسية وعادات الغذاء الخاطئة، أهم أسباب الإصابة بفيروسات وأمراض الكبد، وتلعب أنظمة الغذاء الصحى والملائم لمرضى الكبد دورا هاما فى الوقاية من زيادة أعراض المرض.

ويقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة وصفة غذائية تساهم بصورة كبيرة فى تنشيط عمل الكبد، وينصح بتناولها يوميا قبل الإفطار وتتكون من: فص ثوم مهروس مع ملعقة عسل نحل و عصير ليمونة.

كما يقدم بعض النصائح الغذائية التى يجب على مريض الكبد الالتزام بها على مدار اليوم وهى:

- الحرص على تناول النشويات كالخبز الأسمر والبقوليات، نظرا لما تحتويه من عناصر هامة لمريض الكبد كالألياف.

- تناول الحصص المناسبة من اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء والأسماك، وهى قاعدة غذائية هامة لمرضى الكبد، حيث تمدهم بعنصر الحديد وفيتامينات( أ )و(ب).

- الحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة على مدار اليوم، نظرا لاحتوائهم على العديد من الفيتامينات والمعادن، التى تعمل على تدعيم عمل الكبد .

- تناول الطعام الغنى بالكالسيوم كالألبان والجبن منخفضة الدهن، حيث تساهم فى إمداد الجسم باحتياجاته من هذا العنصر.

أبرز النصائح من أجل تغذية مثالية لمرضى التليف والغيبوبة الكبدية

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