الفيفا يسحب تنظيم كأس القارات 2021 من قطر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم بطولة كأس القارات 2021 من دولة قطر بسبب طقسها الحار جدا في فصل الصيف.

وصرح السكرتير العام للفيفا جيروم فالكة لوكالة (فرنس برس) أنه تقرر نقل بطولة كأس القارات 2021 لدولة آسيوية أخرى غير قطر سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك بسبب الظروف المناخية الصعبة للدولة العربية أثناء فترة الصيف.

ويأتي ذلك تباعا للمشاكل المتعلقة بتنظيم قطر لكأس العالم 2022، إذ طالبت العديد من الدول نقل البطولة لدولة أخرى بسبب الظروف المناخية للدولة العربية..مما دفع الفيفا لدراسة ما مدى إمكانية تنظيم البطولة في قطر أثناء فصل الشتاء.

وكان فريق عمل تابع للفيفا قد أصدر الثلاثاء الماضي توصية بإقامة مونديال قطر في الفترة بين 26 نوفمبر و23 ديسمبر 2022 تفاديا لحرارة الصيف.

ويذكر أن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم يسند إليه تنظيم كأس القارات قبلها بعام واحد ، حتى يقف الفيفا على مدى جاهزية الدولة لاستضافة المونديال.

وكانت كأس القارات قد أقيمت في الوطن العربي ثلاث مرات من قبل، إذ استضافت البطولة المملكة العربية السعودية صاحبة الفكرة في أول ثلاث نسخ منها.