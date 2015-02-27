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مدرب روما: كان بإمكاننا فتح متجرا بما قذفته علينا جماهير فينورد

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مدرب روما: كان بإمكاننا فتح متجرا بما قذفته علينا جماهير فينورد مدرب روما: كان بإمكاننا فتح متجرا بما قذفته علينا جماهير فينورد

سخر رودي جارسيا مدرب روما من تصرفات جماهير فينورد أثناء مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية فتح متجرا بالأشياء التي ألقاها الجمهور على أرضية الملعب.

وكانت المباراة بين فينورد وروما قد توقفت لمدة 15 دقيقة تقريبا بسبب خروج جمهور الفريق الهولندي عن النص بعد طرد اللاعب ميتشيل تي فريدي، وقام بإلقاء أشياء عديدة باتجاه أرضية الملعب معبرا عن غضبه من قرار الحكم.

وتأهل روما عقب اللقاء لدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي بعد فوزه 2-1 على مضيفه فينورد، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعالدل 1-1 بالعاصمة الإيطالية.

تحدث المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي قائلا:"إيقاف المباراة كان قرارا صائبا.. كان بإمكاننا فتح متجرا بالأشياء الملقاة من الجمهور".

وأضاف"استحقينا الفوز، كان من الصعب أن نأتي ونفوز هنا في هولندا، اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم، لقد أظهروا رغبة قوية في الفوز بالمباراة".

وسينتظر روما قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عصر الجمعة لمعرفة منافسه القادم في المسابقة، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في بطولة الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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