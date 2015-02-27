راموس يستبعد ديل بوسكي من قائمة المدربين الأفضل

أكد سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الحالي هو واحد من أفضل مدربين عمل معهما في مسيرته الكروية متجاهلا مدرب إسبانيا الحالي فيسينتي ديل بوسكي.

ويرى راموس أن مع أنشيلوتي، من الصعب اختيار ثاني أفضل مدرب عمل معه ما بين لويس أراجونيس (مدرب إسبانيا 2004-2008)، وخواكين كاباروس (مدرب سيفيليا 2000-2005).

تحدث صاحب الـ28 عاما لموقع الفيفا قائلا:"أنشيلوتي من نوعية المدربين الذين يتحدثون معك على انفراد، ويجعل كل شيء يمر بسلاسة شديدة، على الصعيدين الاحترافي والشخصي".

وأضاف"هذا هو مفتاح نجاحه..لذا، هو مدرب عظيم حقا..هو واحدا من أفضل مدربين عاصرتهما طوال مسيرتي".

وأردف"من الصعب أن أختار المدرب الأخر..هناك أراجونيس مدرب إسبانيا السابق ولديك مدرب سيفيليا السابق كاباروس، الذي وثق في إمكانياتي عندما كنت مغمورا".

وتوج راموس بـ14 بطولة مختلفة في مسيرته بالملاعب حتى الآن، منها 10 مع ناديه الحالي ريال مدريد.