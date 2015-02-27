مونتيلا: تشيلسي لن يفرط في صلاح

أكد فينشينزو مونتيلا مدرب فيورنتينا أن نادي تشيلسي لن يفرط في محمد صلاح والذي يلعب للفيولا معارا من الفريق الإنجليزي.

مونتيلا يرى أن تشيلسي يعلق آمالا كثيرة على لاعبه صلاح، وذلك بعد أداؤه الرائع في مبارياته الأولى مع فريقه الحالي فيورنتينا الذي يلعب له معارا..أخرها هدفه في مرمى توتنام والذي أكد عبور فيورنتينا لدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

قال مونتيلا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "جوزيه مورينيو كان لديه العديد من الخيارات على صعيد اللاعبين، أحيانا بعض اللاعبين لا يتأقلمون مع أنديتهم لعدة أسباب".

وأضاف"صلاح كان كبش فداء لتشيلسي..وعلى الرغم من ذلك، هم يثقون في قدراته كثيرا، أعتقد أن تشيلسي يعلق أمالا كبيرة على صلاح".

وكان الدولي المصري قد انتقل على سبيل الإعارة يناير الماضي من تشيلسي إلى فيورنتينا بعد جلوسه احتياطيا معظم الوقت في الدور الأول من الموسم مع المدرب جوزيه مورينيو.

وسجل صلاح 3 أهداف مع فيورنتينا كما صنع هدفا في 5 مباريات شارك فيهم مع فريقه الجديد منذ انتقاله إليه.