​بالصور.. محافظ أسوان يشهد العرض المسرحى “بنى معبدا للحب” بالمسرح الصيفى

أشاد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بالأداء الراقي والمتميز لفناني فرقة أسوان للفنون المسرحية والتي قامت بتقديم عرض مسرحي تحت عنوان “بني معبداً للحب” علي خشبة مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل وشاهدها المئات من أهالي المدينة.

وأكد علي أن المحافظة تحرص دائماً بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة علي تنوع الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية لتقديمها بفروع الثقافة المختلفة داخل كافة ربوع المحافظة لإضفاء البهجة والسرور علي المواطنين بمختلف الأعمار السنية.

ووجه محافظ أسوان مسئولي الثقافة بأن يتم زيادة مدة العرض، من أجل أعطاء الفرصة للمشاهدين لها بالتعريف بمضمون المسرحية ، مع مشاركتها في احتفالات أعياد الربيع القادمة.

ومن جانبه أوضح محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة أسوان بأن العرض المسرحي يأتي علي هامش مهرجان تعامد الشمس ويستمر تقديمها خلال الفترة من 25 إلي 27 فبراير الجاري حيث يتضمن العمل المسرحي عرض التفاصيل الكاملة للقصة التي جمعت بين الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري ، والتي تم تخليدها وسطرها عن طريق بناء المعبد ليكون شاهداً علي هذه القصة الخالدة.

وأضاف أن العرض المسرحي ضم 62 فنان وفنانة من فرقة أسوان القومية المسرحية وهي من تأليف الكاتب أحمد أبو خنيجر واستعراضات محمد جابر ، وديكور حمدي قطب ، وإخراج أسامة عبد الرؤوف​.