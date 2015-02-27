ضبط 2 من أعضاء جماعة الإخوان بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط 2 من أعضاء جماعة الإخوان، بتهمة التحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً بقيام مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة طهطا بالتنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي بالمحافظة .

وأسفرت عن ضبط كل من محمد محمد كمال 21 سنة بائع حلويات ويقيم بناحية عرب الأطاولة – دائرة مركز أخميم وذلك لاستغلاله من قبل العناصر الإخوانية في تخزين المنشورات وزجاجات المولوتوف تمهيداً لإستخدامها ضد الشرطة، ومحمود شمس الدين أحمد 17 سنة طالب بالمعهد الأزهري ويقيم المراغة وذلك لإدارته العديد من المواقع الالكترونية للنشاط الأخواني بسوهاج والتي تستخدم في التحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة .