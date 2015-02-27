«الجمعية المصرية للقلب» تطلق أحدث دراسات علاج كوليسترول الدم

عقد المؤتمر العلمى الـ 42 للجمعية المصرية لأمراض القلب، مؤتمرًا صحفيًا، مساء أمس للإعلان عن نتائج دراسه عالميه جديدهIMPROVE_IT في مجال علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

وقال الدكتور أحمد كمال مطاوع أستاذ أمراض القلب بطب الأزهر ورئيس المؤتمرأنه تم الإعلان عن دراسة جديدة على دواء”SIMVASTATIN/ EZETIMIBE” يعمل على تخفيض نسبة الدهون منخفضة الكثافة وأن هذه الدراسة أجريت على عدد كبير من المرضى ومن خلال متابعتهم اتضح أن استخدام هذا الدواء يخفض دهون الدم ويعمل علي تحسين الحالة المرضية المتمثلة فى خفض نسب الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وهو عبارة عن دواء مركب من دوائين معا وعلى الرغم من ان هناك أدوية أخرى كثيرة تعمل على تخفيض نسب دهون الدم ولكن البحث الأخير أعطى نتائج اضافية .

وقال الدكتور عادل الأتربى أستاذ أمراض القلب بطب عين شمسو رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب أن نسب الإصابة الحاليه بتصلب الشرايين 34% وهو مرض قديم منذ أيام الفراعنة، حيث أنه ثبت من خلال إجراء بحث على المومياوات أنهم كانوا مصابين بمرض تصلب الشرايين وأن متوسط عمر المومياوات كان 36 سنة، ونتيجة للتطور فى العلاجاللآنأصبح متوسط عمر الإنسان 70 عاما وذكر ايضا ان ارتفاع الكولسترول هو من أهم أسباب الاصابهبتصلب الشرايين ، وهذا الدواء الذي تتناوله هذه الدراسة يتكون من دوائين معا فى قرص واحد وهما “SIMVASTATIN /EZETIMIBE”، سيمفاستاتين وإيزتاميب مقدما نتائج افضل بأقل آثار جانبية، موضحا أن هذا الدواء حل هذه المشكلة حيث يمنع امتصاص الدهون من المعدة(الدهون الخارجية ) ويمنع تصنيع الدهون من الكبد(الدهون الداخليه) , وهذه الدراسة أجريت فى المرضى الذين يعانون من امراض ضيق الشرايين التاجية الحادة، وهى دراسة أجريت فى 39 دولة على 18 ألف مريض من مختلف دول العالمومن المتوقع أن يحدث هذا الدواء تغييرا فى الإرشادات العالمية لعلاج الكوليسترول.

وقال دكتور حسام قنديل استاذ امراض القلب بطب قصر العينى أن المؤتمر ناقش أحدث طرق استبدال الصمامات عن طريق القسطرة وبدون جراحة وبنسب نجاح مرتفعة خاصة فى المرضى الذين لا يمكن إجراء جراحة لهم سواء لكبار السن أو لضعف شديد فى القلب أو فى مشاكل فى وظائف التنفس، كما ناقش المؤتمر أحدث أنواع الدعامات التى تذوب تلقائيا خلال عامين من تركيبها مما يعيد الشريان إلى طبيعته بدون أى أجسام غريبة داخلة و قد أوضح أن هذه الدراسة هى أحدث دراسة لعلاج ارتفاع الكوليسترول بالدم الذي يسبب امراض القلب ، حيث تم علاج نصف عدد المرضى بالطريقة التقليدية وهى الجرعات المرتفعة من أدوية الكوليسترول(ستاتين) مقارنة بهذا العقار الجديد(ستاتين+ايزيتاميب)، حيث يحتوى على نوعين من أدوية الكوليسترول تساوى فى مفعولها الجرعات العالية من أدوية الكوليسترول التقليدية مع الإقلال من الآثار الجانبية المختلفة لهذه الأدوية ومع فعالية أعلى منها، ويعتبر هذا البحث من أهم الأبحاث التى أجريت وظهرت نتائجه عام 2014 ويتوقع من خلالها تغيير الإرشادات الطبية العالمية لعلاج ارتفاع الكوليسترول بالدم.

وأكد دكتور محمد صبحي استاذ امراض القلب جامعه الاسكندريه علي نتائج الدراسه العالميه IMPROVE_IT و معناها تحسين والتي اعلن عن نتائجها في المؤتمر العالمي للجمعية القلب الامريكيه الذي أقيم في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكيه في 17-18 نوفمبر 2014, و تعتبر هذه الدراسه من اكبر الدراسات لانها استمرت 9 اعوام علي 18000 مريض يعانون من ضيق الشرايين التاجيه و اظهرت هذه الدراسه ان استخدام عقار”SIMVASTATIN/ EZETIMIBE” يحمي المرضي من امراض القلب و الشرايين و السكتات الدماغيه و ان تخفيض نسبة الكوليسترول الضار الي نسب mg/dl55 يقي المرضي من حدوث امراض القلب و الشرايين و هذه النتائج سوف تنعكس علي التوصيات العالميه لعلاج الكوليسترول.

وأشار الدكتورايهاب عطيه أستاذ أمراض القلب أن المرضي المدرجين بالدراسة كانوامصابين بضيق الشرايين التاجية وقدكان مستوى الكوليسترول بالدم لديهم mg/dl95مما يبدو في ظاهره طبيعيا و لكن نتائج الدراسة أوضحت انخفاض في نسب الاصابة بامراض القلب و الشرايين و السكتات الدماغية باستخدام عقار”SIMVASTATIN/EZETIMIBE”و كانت هذه النتائج صحيحه احصائيا ,مما يؤكد علي ضرورة خفض الكوليسترول الضار الي اقل نسبممكن الوصول اليها و انه كلما انخفض الكوليسترول كلما انخفضت نسبة الاصابة بامراض القلب و الشرايين

وأكد الدكتور ايمن ابو المجد استاذ امراض القلب ونائب رئيس المؤتمر ان المؤتمر هذا العام تناول مختلف اوجه علاج امراض القلب الحديثة ومن ضمنها الكشفعن هذه الدراسة الجديدة التي اثبتت ان ادماج ادوية بطرق عمل مختلفة في قرص واحد احدهمايقللمنامتصاصالكوليسترولفىالامعاءوالاخريقللمن تصنيعهافىالكبدممايقلل من نسبة الكوليسترول فى الدم بنسبة اكبريؤدي الي خفض نسب الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية و حث الدكتور ايمن جميع مرضي الكوليسترول علي الالتزام بالجرعة اليومية من الادوية المساعدة علي خفض الكوليستروليوميا مثل كما يحدث في ادوية الامراض المزمنة( ارتفاع ضغط الدم والسكرى) و اشار الكتور ايمن ان المرضي المصابين بالسكري او المرضي الاكثرخطورة للاصابة بامراض القلب و الشرايين هم الاكثر استفادة من عقار”SIMVASTATIN/ EZETIMIBE” في هذه الدراسة.