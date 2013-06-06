وزير التنمية الإدارية يُدشن البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان

قام الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الإدارية، ومصطفى السيد محافظ أسوان، بتدشين البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان بديوان عام المحافظة والتى تهدف إلى إعلام المواطن بما يجرى على أرض المحافظة، مع إقامة حلقة اتصال مباشر ومستمرة مع المواطنين ودفع عملية الاستثمار والسياحة، مع توفير كافة المعلومات واستطلاع الرأى وتلقى الشكاوى من المواطنين بالمحافظة.

وخلال عملية التدشين قرر محافظ أسوان صرف شهر مكافأة لفريق عمل البوابة الإلكترونية بالمحافظة على جهودهم المتميزة فى النهوض بتقديم الخدمات الجماهيرية على الوجه المطلوب، وخاصة لما تساهم به البوابة الإلكترونية من تحقيق التفاعلية المقدمة من المحافظة وكياناتها التابعة لها بشكل متطور يلبى احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.

وأوضح المحافظ بأن البوابة الإلكترونية تهدف أيضاً لإرساء مبدأ الشفافية وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق التفاعل المباشر والتواصل بين المحافظة والمستثمرين والسائحين من خلال شبكة المعلومات، وذلك كله يساهم فى خلق وبناء مجتمع المعرفة وزيادة فرص الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية بالشكل المطلوب.