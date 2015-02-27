بعثة جامعة الدول العربية بألمانيا: مشاركة عربية مكثفة بمؤتمر شرم الشيخ

أكدت السفيرة منى سمير كامل، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بألمانيا، مشاركة جميع الدول العربية، بشكل مكثف، فى المؤتمر الاقتصادى لدعم مصر الذى سيعقد فى الثالث عشر من الشهر المقبل بشرم الشيخ.

وقالت السفيرة منى، فى تصريحات صحفية، إن الموقف العربى الداعم لمصر ينبع من أهمية دورها كقاطرة الأمة العربية، وإيمانا بضرورة تضافر الجهود العربية، سواء اقتصاديا أو أمنيا، وهو ما تقره جامعة الدول العربية دوما، مؤكدة أن إنجاح مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، أمر يلقى كل الدعم والتأييد من كافة الدول العربية، وهو الأمر الذى نلمسه فى لقاءاتنا مع سفراء الدول العربية فى ألمانيا.

وحول القمة العربية المقبلة، أشارت إلى أن العمل قائم على قدم وساق من أجل الإعداد للقمة العربية القادمة فى القاهرة، وأن تلك القمة تواجه تحديات كبرى "الإرهاب والتعاون الاقتصادى"، حيث تمر المنطقة العربية فى هذا الوقت بمنعطف خطير، ولابد من تكاتف الجهود العربية لمواجهة كافة التحديات التى تواجهها.

يذكر أن السفيرة منى كامل تشارك فى مؤتمر "الصحة العربى الألمانى" الذى تختتم أعماله اليوم، بالعاصمة الألمانية برلين واستمر على مدار يومين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العربى الألمانى فى مجال الصحة.