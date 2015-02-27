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خطة فرنسية عاجلة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية بعد إصابة مليونى شخص

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خطة فرنسية عاجلة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية بعد إصابة مليونى شخص خطة فرنسية عاجلة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية بعد إصابة مليونى شخص
أكدت وزيرة الصحة الفرنسى ماريسول – توران ضرورة الإسراع فى تنفيذ النظام الصحى العاجل فى المواقف الصعبة والمعروف باسم /اورسان/، وذلك لمواجهة وباء إنفلونزا الموسمية الشتوية والتى أصابت أكثر من مليونى شخص.

وتدفق عدد المرضى إلى المستشفيات لتلقى العلاج السريع، وبعد ثبوت أن التطعيم ضد النوع الجديد من الإنفلونزا الذى يعرف باسم / أ – أتش 3 – إن 2 / لا يخفض غير 23% من خطورة الإصابة بهذا النوع الجديد لدى المرضى كبار السن.

ووباء الإنفلونزا الموسمية الذى يسببه فيروس من نوع / أ – أتش 3 – إن 2 / دخل أسبوعه السادس فى فرنسا، وقد أصاب 600 ألف حالة فى الأسبوع الذى انتهى فى 15 فبراير الجارى، أى نسبة 931 حالة من بين 100 ألف مواطن وهو الحد الأعلى الذى يفوق الوباء، وبلغ عدد الحالات الخطيرة إلى 728 حالة منها 72 حالة مميتة، الأمر الذى يحتاج إلى تطعيم ألفين و620 حالة حتى يتفادى حدوث الوفاة خاصة لدى كبار السن الذين تعدوا الخامسة والستين عاما فأكثر.

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مصر 365