للرجال.. 9 أطعمة تقوى الخصوبة وتحمى من الإصابة بسرطان البورستاتا

كثير من الرجال عرضة للإصابة بسرطان البروتستاتا، واضطرابات الضغط، ولكن تناول بعض الأطعمة قد يساعد على تجنب الإصابة بتلك الأمراض.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من سرطان البروستاتا وأمراض أخرى تصيب الرجال، لاحتوائها على الأحماض والفيتامينات وهى:

1- الطماطم تقلل من التعرض للإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك يرجع لاحتوائها على مادة "الليكوبين"، كما أنها تزيد من عدد إنتاج الحيوانات المنوية.

>2- البروكلى والكرنب، يحد من الإصابة بسرطان المثانة.

>3- الموز يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية، و تقوية مناعة الرجل.

>4- الأسماك تحسن العلاقة الزوجية لدى الرجل، وتعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية.

>5- البطاطا تساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم لدى الرجال، وذلك لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم، وأيضا تزيد من الخصوبة.

>6- القمح يقوى التركيز لدى الرجل، ويحد من إصابته بالزهايمر.

>7- السبانخ والجبن لتقوية العضلات لدى الرجال.

>8- المكسرات تلعب دورا هاما فى شعور الرجل بالسعادة.

>9- الرمان يعمل على الحد من الشيخوخة.

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