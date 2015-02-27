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"الإسكان" تعتمد الحيز العمرانى لـ8 مدن و24 عزبة فى 6 محافظات

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"الإسكان" تعتمد الحيز العمرانى لـ8 مدن و24 عزبة فى 6 محافظات "الإسكان" تعتمد الحيز العمرانى لـ8 مدن و24 عزبة فى 6 محافظات
اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والتخطيط العمرانى، ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، الحيز العمرانى لمدينتى الأقصر وإسنا بمحافظة الأقصر، ومدينتى الوقف وفرشوط، بمحافظة قنا، وعدد من المدن والعزب والمراكز بمحافظات الدقهلية والبحيرة وأسيوط وسوهاج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، أن اعتماد الحيز العمرانى للمحافظات يأتى فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية والمعدل بالقرار الوزارى رقم (58) لسنة 2002 لدراسة ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إلى أنه تم اعتماد الحيز العمرانى لمدينتى الأقصر وإسنا بمحافظة الأقصر، ومدينتى الوقف وفرشوط بمحافظة قنا، ومدينة بلقاس وعزب مراكز (أجا، محلة دمنة، طلخا، بلقاس، دكرنس، المنزلة، السنبلاوين، ميت سلسيل، المطرية، تمى الأمديد، نبروه، بنى عبيد، الجمالية) بمحافظة الدقهلية، ومدن (شبراخيت، المحمودية، بدر) وعزب مراكز ( حوش عيسى، أبو المطامير، رشيد، دمنهور) بمحافظة البحيرة، ومدينة جهينة وعزب مراكز (سوهاج، ساقلته، المنشأة) بمحافظة سوهاج، وعزب مراكز (صدفا والقوصية وديروط) بمحافظة أسيوط.

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