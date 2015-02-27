انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحولات كهرباء فى القليوبية

شهدت ثلاث قرى بمركز كفر شكر فجر اليوم، 3 تفجيرات لمحولات كهرباء، فيما تمكنت قوات الأمن من إبطال تفجير عبوة رابعة بمحول فى قرية أخرى.

وفور تلقى البلاغ، انتقلت قوات الأمن إلى مكان التفجيرات وتبين أن المحولات الثلاثة تم تفجيرها بعبوات بدائية وأحدثت تلفيات بها وتمت السيطرة على النيران بها دون وقوع أى خسائر بشرية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث كفر شكر بقيام عناصر إرهابية بتفجير 3 محولات كهربائية وتم إبطال عبوة فى محول رابع، وانتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام والعقيد عبد الله جلال مفتش المباحث وتبين أن عناصر إرهابية، وضعت 3 عبوات بدائية فى 3 محولات كهربائية فى قرى كفر تصفا والمنشية وكفر الشهاوى، مما أدى إلى تفجير المحولات بهذه القرى بينما تمكنت القوات من إبطال تفجير محول بقرية تصفا، حيث عثر على عبوة بدائية بجوار المحول، وتم إبطالها ولم تقع أى خسائر بشرية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة، وفى السياق ذاته انتقلت 4 سيارات أعطال تابعة لشركة الكهرباء ومديرية كهرباء الريف بالمحافظة لإصلاح المحولات فورًا.