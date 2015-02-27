مصرع شخصين وإصابة مُسعف بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية في سوهاج‎

لقي شخصان مصرعهما عقب إصابتهما بطلقات نارية، أخذا بالثأر بناحية قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام ، كما أصيب مسعف بطلق ناري بالكتف عقب إطلاق النار علي سيارة الإسعاف لمنعه من نقل الجثث .

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز دار السلام بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز .

وتبين من خلال التحريات مقتل كلا من أحمد السيد حسن ، وشقيقه ” محمد ” أشقياء ومسجلين خطر ومطلوبين جنائيا في العديد القضايا المتنوعة ما بين سرقة ومقاومة سلطات وفرض سيطرة وبلطجة “ينتمون لعائلة المناصرة” ، علي أيدي أفراد من عائلة “الضبيعة” لارتباطهما بخصومة ثأرية منذ عدة شهور .

وأثناء نقل سيارة الإسعاف جثاميين المجني عليهم تم إطلاق الرصاص عليها لمنعها من نقل الجثامين ، مما نتج عنه إصابة المسعف محمد مصطفى محمد طلق نارى بالكتف الأيمن وجار نقلة لكلية طب سوهاج لإسعافه وحالته العامة جيدة.

انتقل إلي المكان اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ومدرعتين من قطاع الأمن المركزي وتمت السيطرة علي الموقف.

وكلفـت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.