أفضل الأوقات لشرب المياه .. بعد الاستيقاظ وقبل النوم وقبل الوجبات بنصف ساعة

تحتاج أعضاء الجسم لكميات كافية من الماء للأداء وظائفها بشكل مثالي، لكن هناك بعض الأوقات خلال اليوم التي يفضل فيها شرب الماء لدعم وظائف الجسم، فهل تعرف هذه الأوقات؟

“الماء هو أصل الحياة” هذه ليست مبالغة، فإتمام الجسم لمهامه مشروط بالحصول على كمية كافية من المياه، حسبما نقل موقع «دويتش فيله».

ومن المهم معرفة أفضل الأوقات لشرب المياه لأن هذا يساعد الجسم في تحقيق أكبر استفادة منها.

وينصح الخبراء، وفقا لتقرير لمجلة “فوكوس” الألمانية، بشرب أكبر قدر ممكن من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة لأن هذا يخلص الجسم من السموم قبل تناول الإفطار.

ولتسهيل عملية الهضم ينصح الأطباء بتناول كوب من الماء قبل نصف ساعة وبعد ساعة من تناول كل وجبة طعام.

كما أن شرب المياه قبل الاستحمام يساعد على خفض ضغط الدم.

فترة ما قبل النوم من الأوقات المهمة أيضا لشرب الماء إذ ينصح الأطباء بشرب الماء قبل ساعة من النوم لأن الجسم يفقد كمية من السوائل أثناء النوم حتى دون أن نلاحظ ذلك.

وبشكل عام لا يجب أن تقل كمية الماء التي يشربها الإنسان، عن لترين يوميا.