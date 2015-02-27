أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن سوهاج يحرر عاملا اختطفه 3 أشخاص لإرغامه التوقيع على إيصالات أمانة

Google+ Print
أمن سوهاج يحرر عاملا اختطفه 3 أشخاص لإرغامه التوقيع على إيصالات أمانة أمن سوهاج يحرر عاملا اختطفه 3 أشخاص لإرغامه التوقيع على إيصالات أمانة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من تحرير عامل تم اختطافه واحتجازه داخل منزل بدائرة القسم بمعرفة 3 أشخاص.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد قيام 3 أشخاص باختطاف عامل واحتجازه.

وبالانتقال والفحص تبين التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد عبد الصبور والنقيب أبوزيد محمد معاون القسم بتقدم "ناجح ع م" 36 عاما عامل ويقيم دائرة مركز العسيرات بقيام "محمد ع ا ع" و"ماهر ع أ" و"محمود ا" (لا يعلم باقى اسمه) يقيمون بناحية البياض والقرية دائرة القسم باستدراج شقيقه "أحمد ع ن م" واصطحابه لناحية البياض والقريا دائرة القسم واحتجازه وتهديده بالأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، قام ضباط وحدة مباحث القسم بحملة استهدفت مساكن المذكورين حيث تبين لهم تواجد "عبد العاطى أ ع" أمام منزله وبحوزته فرد روسى صناعة محلية وحال مشاهدته للقوات حاول التخلص منه إلا أنه تم ضبط المذكور والسلاح وبداخله عدد "1" طلقة حية عيار 7.62×39 وتبين هروب باقى المتهمين.

وبتفتيش المنزل تم العثور على المجنى عليه مكبل الأيدى وبسؤاله أقر بصحة الواقعة وقيام المتهمين بإجباره على التوقيع على عدد "3" إيصالات أمانة والبصم على عدد "3" أوراق بيضاء بسبب خلاف مادى بينهم وتم التحفظ على السلاح النارى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 526 إدارى القسم لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365