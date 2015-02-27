أمن سوهاج يحرر عاملا اختطفه 3 أشخاص لإرغامه التوقيع على إيصالات أمانة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من تحرير عامل تم اختطافه واحتجازه داخل منزل بدائرة القسم بمعرفة 3 أشخاص.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد قيام 3 أشخاص باختطاف عامل واحتجازه.

وبالانتقال والفحص تبين التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد عبد الصبور والنقيب أبوزيد محمد معاون القسم بتقدم "ناجح ع م" 36 عاما عامل ويقيم دائرة مركز العسيرات بقيام "محمد ع ا ع" و"ماهر ع أ" و"محمود ا" (لا يعلم باقى اسمه) يقيمون بناحية البياض والقرية دائرة القسم باستدراج شقيقه "أحمد ع ن م" واصطحابه لناحية البياض والقريا دائرة القسم واحتجازه وتهديده بالأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، قام ضباط وحدة مباحث القسم بحملة استهدفت مساكن المذكورين حيث تبين لهم تواجد "عبد العاطى أ ع" أمام منزله وبحوزته فرد روسى صناعة محلية وحال مشاهدته للقوات حاول التخلص منه إلا أنه تم ضبط المذكور والسلاح وبداخله عدد "1" طلقة حية عيار 7.62×39 وتبين هروب باقى المتهمين.

وبتفتيش المنزل تم العثور على المجنى عليه مكبل الأيدى وبسؤاله أقر بصحة الواقعة وقيام المتهمين بإجباره على التوقيع على عدد "3" إيصالات أمانة والبصم على عدد "3" أوراق بيضاء بسبب خلاف مادى بينهم وتم التحفظ على السلاح النارى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 526 إدارى القسم لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.