ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى مركز طوخ بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية صباح اليوم الجمعة القبض على حداد قام بتحويل ورشته بمركز طوخ إلى وكر لتصنيع وإصلاح الاسلحة النارية وبيعها للأشقياء الخطرين والخارجين عن القانون وتجار المخدرات بمختلف المناطق.

وكانت المعلومات وردت لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شحتة متولى حسن سيد 38 سنة حداد ومقيم عرب الراوشده ميت كنانة دائرة المركز باتخاذ ورشته وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية وبيعها للعناصر الإجرامية.

وعقب تقنين الاجراءات تمكن ضابط مباحث المركز من ضبط المتهم وبتفتيش الورشة تم ضبط 9 قطع سلاح نارى فرد محلى الصنع، و2 طبنجة صوت معدة للتعديل، و2 فرد معد للتصنيع، و12 طلقة خرطوش، و9 ماسورة معدة للتصنيع، و24 إبرة ضرب نار، وعدد 23 تتك ودبشك خشبى، و3 مقابض حديد وأدوات التصنيع، فتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.