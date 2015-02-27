الدفاع المدنى يسيطر على حريق كافتريا فى منطقة كورنيش السويس

تمكنت قوات الدفاع المدنى صباح اليوم الجمعة من السيطرة على حريق كبير بإحدى الكافتريات الخاصة بمنطقة كورنيش السويس، المطل مباشرة على خليج السويس.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا بنشوب حريق وصعود أدخنة كثيفة من إحدى الكافتريات الخاصة بمنطقة الكورنيش وعلى الفور توجت سيارتا إطفاء مكان الحريق، وتمت السيطرة على الوضع وإخماد النيران.

قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إن الحريق لم يخلف أى خسائر بشرية والخسائر كلها مادية وجارى حصرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.