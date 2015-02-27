حبس مزارع 4 أيام لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص فى مركز البلينا بسوهاج

أمر مايكل جبرة وكيل أول نيابة مركز البلينا بسوهاج، بحبس المتهم "سليم ع س" 28 سنة، مزارع، ومقيم بمركز البلينا 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه وحيازته سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه وبسؤال المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد بيعه والاتجار فيه .

وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة السلاح النارى.