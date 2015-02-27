دراسة يابانية : الشاي الأسود يعالج ترقق العظام

اعتبرت دراسة يابانية أن الشاي الأسود قد يساعد في علاج مرض ترقق العظام، الذي يصيب المسنين، لكنهم أشاروا إلى ضرورة شرب كميات كبيرة جداً منه لتحقيق ذلك.

وأوضح الباحثون بقيادة كييزو نيشيكاوا من جامعة اوساكان أن الشاي الأسود يحوي مادة مضادة للأكسدة تحول دون تراجع كثافة العظام الذي يحصل مع التقدم بالسن، ما يعرض المسنين لكسور أكثر، كما وجدوا أن مادة «تيافلافين-3 (تي اف-3) وهي مضادة للأكسدة تعطل أنزيماً يقضي على نسيج العظام، حسبما ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية.

وتوصل البحث الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة «نيتشر ميديسين» الأميركية أن فئراناً تعاني من ترقق العظام أعطيت مادة «تي اف-3» فسجلت تحسناً في مستوى كثافة العظام الذي أصبح بمستوى الفئران السليمة.