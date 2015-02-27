المواد الحافظة تسبب قرحة المعدة والقولون ومرض "كرون"

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها علماء من ولاية جورجيا الأمريكية، أن الإضافات من المواد الحافظة التى تمد تاريخ الصلاحية فى الآيس كريم والسمن والخبز والعديد من الأطعمة المصنعة، قد تعزز أمراض التهابات الأمعاء والتهاب القولون التقرحى وقرحة المعدة وداء كرون، بالإضافة إلى السمنة.

وركز الباحثون على المستحلبات والمواد الكيميائية المضافة للعديد من المنتجات الغذائية، لتحسينها وتمديد مدة صلاحيتها، خلال التجارب على الفئران، ووجدوا أن المستحلبات تغيّر من تركيبة أنواع البكتيريا الموجودة بالقناة الهضمية، وتسبب التهاب الأمعاء.

وأوضح الباحثون، أن هذا الالتهاب يرتبط مع مرض كرون فى كثير من الأحيان، والتهاب القولون التقرحى، وكذلك متلازمة الأيض، وهى مجموعة من الظروف التى تزيد من خطر التعرض لمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون، أن هذه الإضافات الصناعية تسبب خللاً بمستوى السكر فى الدم، كما أنها تسبب زيادة لوزن الجسم وخاصة دهون البطن.

وشملت الدراسة اثنين من المستحلبات المستخدمة على نطاق واسع، وهما "بوليسوربات 80" و"كربوكسى ميثيل سلولوز"، حيث تستخدم هذه المستحلبات فى السمن والمايونيز والصلصات المركزة، الحلوى، الآيس كريم، وتعبئة الأطعمة المصنعة والسلع المخبوزة.

وأضاف الميكروبيولوجى بينوا شاسينج من جامعة ولاية جورجيا، خلال الدراسة المنشورة فى دورية نيتشر، أن هذه المستحلبات تغيّر وتقضى على بكتيريا الأمعاء الجيدة، حيث إن هناك نحو 100 تريليون من البكتيريا التى تعيش فى الأمعاء.

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