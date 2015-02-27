"الخارجية": استمرار تسيير رحلات نقل المصريين العائدين من ليبيا

أكد السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، استمرار تسيير رحلات نقل المواطنين المصريين من ليبيا عبر منفذ "رأس جدير" البرى، موضحا أنه تم تسفير 4122 مواطناً على رحلات شركة " مصر للطيران" حتى ظهر يوم أمس، الخميس، بعد مرور أسبوع على بدء رحلات إجلاء المصريين المقيمين فى ليبيا الراغبين فى العودة إلى مصر.

كما يواصل الطاقم القنصلى المكلف بتسيير عملية نقل المواطنين المصريين العمل على مدار 24 ساعة يومياً لإنهاء الإجراءات الخاصة بكل رحلة، والتأكد من إقلاع الطائرات في الموعد المحدد.

وعبر منفذ السلوم البرى حتى الآن عدد 21407 مواطنين مصريين قادمين من ليبيا براً عبر الحدود المصرية الليبية.

وقال السفير معوض، فى تصريحات صحفية، إن خلية الأزمة بوزارة الخارجية تواصل تلقى استفسارات المواطنين على مدار الساعة على الأرقام التى سبق الإعلان عنها .

وفى هذا الإطار، جددت الخارجية مناشدتها المواطنين المصريين ضرورة توخى الحذر أثناء تحركاتهم داخل ليبيا، والبقاء فى مناطق آمنة، وعند الرغبة فى السفر إلى مصر يجب الالتزام بالتنقل الفردى وليس الجماعى، متمنية لهم الأمن والسلامة .