أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية تحلق في سماء “أبوظبي”

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الخميس، تحليق أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية يطلق عليها “سولار إمبلس 2″.

وانطلقت الطائرة في رحلتين تجريبيتين ضمن سلسة رحلات جوية ستقوم بها الطائرة في سماء العاصمة أبوظبي قبيل بدء رحلتها التاريخية المرتقبة حول العالم، بالاعتماد على الطاقة الشمسية دون استخدام قطرة وقود واحدة، وفقًا لموقع “فرانس 24″.

وحلقت الطائرة المبتكرة لمدة ثلاث ساعات في رحلتها التجريبية الأولى لاختبار أداءها في الجو، وأدت النتائج وفقاً للتوقعات والاختبارات الافتراضية.

أما الرحلة الثانية للطائرة، التي قادها أندريه بورشبيرج المؤسس الشريك لمشروع “سولار إمبلس”، فقد استغرقت نحو 10 ساعات وجاءت بهدف تمرين قائد الطائرة على التحليق المستمر والاستعداد للرحلة المرتقبة حول العالم، وقامت الطائرة في رحلتها التجريبية بالتحليق فوق معالم مهمة بالعاصمة أبوظبي مثل جامع الشيخ زايد الكبير والكورنيش وجزر القرم الشرقي.

وتستأنف الطائرة رحلاتها التجريبية في سماء أبوظبي الأسبوع المقبل تمهيداً لجولتها المنتظرة حول العالم انطلاقاً من أبوظبي، وسوف تحلق فوق بحر العرب والهند وميانمار والصين والمحيط الهادئ والولايات المتحدة والمحيط الأطلسي وأوروبا أو شمال أفريقيا، قبل العودة الى وجهتها النهائية أبوظبي في يوليو المقبل.