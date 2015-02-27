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"سكاى نيوز": "فيفا" يسحب تنظيم كأس القارات 2021 من قطر

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"سكاى نيوز": "فيفا" يسحب تنظيم كأس القارات 2021 من قطر "سكاى نيوز": "فيفا" يسحب تنظيم كأس القارات 2021 من قطر
أفاد موقع "سكاى نيوز العربية" أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن على لسان السكرتير العام، جيروم فالكه، أن كأس العالم للقارات التى كان من المفترض أن تنظمها قطر عام 2021 لن تُلعب هناك.

وأكد الألمانى فالكه حسب تصريحاته لوكالة "فرانس برس" أن البطولة ستقام فى "دولة آسيوية" أخرى لم يتم تحديدها بعد، نظرا لمناخ قطر الحار فى فصل الصيف، وهى الفترة التى من المفترض إقامة البطولة فيها.

ويمنح الاتحاد الدولى لكرة القدم تنظيم كأس القارات للدولة التى ستنظم كأس العالم، على أن تقام قبل المونديال بعام واحد ويتنافس فيها المستضيف والدولة الفائزة بآخر مونديال إلى جانب 6 فرق تمثل أبطال القارات حول العالم.

كما أشار الموقع الرسمى للفيفا دراسة فكرة منح قطر استضافة كأس العالم للأندية بين نوفمبر وديسمبر 2021 قبل تنظيم المونديال، فى حال صدر قرار بإقامته شتاء، لتكون بطولة الأندية بمثابة بروفة تختبر من خلالها الدولة المنظمة قدراتها قبل عام من البطولة الأهم.

وكان فريق عمل تابع للفيفا قد أصدر الثلاثاء توصية بإقامة مونديال قطر فى الفترة بين 26 نوفمبر و23 ديسمبر 2022 تفاديا لحرارة الصيف.

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