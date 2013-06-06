18 ألفاً و396 طالباً بالمنيا يؤدون امتحان الثانوية "حديث" و1899 "قديم"

استعدت محافظة المنيا لإجراء امتحانات الثانوية العامة باتخاذ إجراءات صارمة ومشددة لتأمين الامتحانات التى تعقد فى 51 لجنة بالإدارات التعليمية التسع حيث يؤدى 18 ألف و396 طالباً الامتحان ضمن النظام الحديث و1899 من النظام القديم.

وقرر الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا، تشكيل لجنة عليا للمراقبة والمتابعة والتأمين تختص بتتبع مسارات السيارات ومندوبي توزيع أسئلة الامتحانات المكلفون باستلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالمديريات إلى مواقع اللجان وتلقى أية شكاوى أثناء عقد الامتحانات ومواجهة أية طوارئ والتعامل معها فورا.

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ و التأكد من أرقام الجلوس والهدوء والإضاءة الكافية والتهوية والاهتمام بأعمال النظافة ووجود المراوح والمقاعد المناسبة للطلاب، وكذلك تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان والملاحظين مع تخصيص عامل بكل استراحة لتلبية كافة احتياجاتهم.

وكلف عيسى مدير مديرية الصحة باتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد التام لاستقبال أيَّة حالة مرضية قد تطرأ بين الطلاب أو المراقبين.

من جانبه، عقد ممدوح مبروك وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا مع رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية أكد خلاله على ضرورة غلق الباب الخارجي للجان وعدم فتحه أثناء إجراء الامتحانات لأي سبب من الأسباب وحظر دخول أي شخص أو مسئول إلي اللجان الامتحانات والتحقق من شخصية المراقبين والملاحظين من خلال كشف موثق بأرقام بطاقتهم الشخصية وحظر تواجد العمال داخل اللجنة، مع ضرورة مرور المراقبين والملاحظين للتأكد من كتابة أسماء الطلاب بالكامل على ورقة الإجابة.

وشدد على ضرورة تخصيص سيدة من الملاحظات والمراقبات لتفتيش الفتيات وتخصيص دورة مياه واحدة بكل دور داخل اللجان وحظر استخدام التليفون المحمول، سواء للطلبة أو المراقبين أو الملاحظين لأى سبب من الأسباب.