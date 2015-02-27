70%من القراء يتوقعون نجاح جهود الزراعة فى التصدى للأمراض الوبائية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود الزراعة فى التصدى للأمراض الوبائية عند الطيور والماشية؟"، توقع غالبية القراء نجاح الوزارة فى التصدى للأمراض الوبائية عند الطيور.

وتوقع 70% من القراء نجاح جهود وزارة الزراعة فى التصدى للأمراض الوبائية عند الطيور والماشية، فى الوقت الذى استبعد فيه 28% من القراء نجاح الوزارة فى التصدى لأمراض الطيور الوبائية، بينما أعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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