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شلل مرورى بميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة بسبب هبوط أرضى بالكورنيش

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شلل مرورى بميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة بسبب هبوط أرضى بالكورنيش شلل مرورى بميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة بسبب هبوط أرضى بالكورنيش
وقع هبوط أرضى مفاجئ بشارع الكورنيش أمام نفق المشاة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية ولم يسفر الحادث عن حدوث أية إصابات أو خسائر فى الأرواح .

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا بوقوع هبوط أرضى بطريق الكورنيش بدائرة القسم فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الهبوط الأرضى، وتم عمل كردون حول المنطقة وتحويل مسار السيارات لطرق أخرى بديلة.

وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضى مفاجئ بشارع الكورنيش وانفصال فى طبقة الأسفلت بسبب وجود تسريب مياه داخل أحد المواقع المحاطة بالسور التابع لوزارة الزراعة بالمنطقة، مما أدى إلى إحداث ميل للسور وهبوط أرضى بمساحة 20 مترا .

ومن جانبه، أمر المهندس السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بتكليف الإدارة الهندسية لمعاينة السور لبيان مدى خطورته من الناحية الفنية، وما إذا كان الأمر يستلزم إزالته أو ترميمه من عدمه وكذلك وضع حواجز حديدية حول موقع الهبوط الأرضى خوفا من سقوط المارة أو السيارات بداخله وتولت النيابة التحقيق.


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