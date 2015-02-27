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الداخلية التونسية تجهض مخطط ارهابى وتعتقل 13 عنصراً بينهم 5 فتيات

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الداخلية التونسية تجهض مخطط ارهابى وتعتقل 13 عنصراً بينهم 5 فتيات الداخلية التونسية تجهض مخطط ارهابى وتعتقل 13 عنصراً بينهم 5 فتيات
أعلنت وزارة الداخلية التونسية انه تم إجهاض مخطط إرهابى لاستهداف العناصر الأمنية واعتقال أفراد خلية إرهابية مكونة من نحو 13 عنصرا من بينهم فتيات ، موضحة أن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالمصالح المختصة للأمن الوطنى تمكنت من الكشف عن مخطط إرهابى وإجهاضه كانت تعتزم تنفيذه الخلية الإرهابية التى استهدفت 4 عناصر من الحرس الوطنى فى منطقة بولعاية من ولاية القصرين فى 17 فبراير الجارى .

وقالت الوزارة فى بيان لها نشر هنا اليوم الجمعة، إن نفس المجموعة الإرهابية المتورطة فى عملية بولعاية كلفت خلية تابعة لها برصد أهداف أمنية متحركة ضافة الى أهداف أخرى ، مشيرة الى أن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالمصالح المختصة للأمن الوطنى ووحدة إقليم الأمن الوطنى بالقصرين تمكنت من إيقاف 13 عنصرا فى هذه الخلية ، من بينهم 5 فتيات يرتبط بعضهم بصفة مباشرة بقيادات تنظيم " عقبة بن نافع " فيما خضع احدهم لتدريبات عسكرية فى ليبيا .

وأضافت الوزارة فى بيانها أن الأبحاث مع الموقوفين أدت الى الكشف عن مكان فى سفح جبل الشعانبى تحتمى به عناصر المجموعة من حين الى آخر ، حيث تم العثور على كمية من مادة " الامونيتر " إضافة الى مواد أخرى ورسوم بيانية دقيقة للأهداف المزمع استهدافها وصور شمسية تظهر تدرب بعض العناصر الموقوفة على الأسلحة ومصادرة حواسب وهواتف نقالة وشرائح هاتفية .

وسيتم إحالة كافة العناصر الموقوفة الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استكمال الأبحاث والإجراءات .
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