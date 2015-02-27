«جوانتانامو» يفرج عن معتقلًا مصريًا بسبب “السمنة المفرطة”

كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية عن أن لجنة مراجعة وضع السجناء في معتقل جوانتانامو أفرجت أمس الأربعاء عن معتقل مصري يعاني من السمنة المفرطة.

وصرحت اللجنة – التي تتألف من ممثلين من 6 وزارات أو هيئات حكومية أمريكية – في بيان لها أن طارق السواح (57 عاما) لم يعد يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأمريكية ومن الممكن نقله إلى دولة تمتلك “مرافق طبية مناسبة”.

وأصبح السواح بمثابة “أحد المعتقلين الأكثر بدانة” و”الموضي بنقله”، مثلما كان هو الحال مع 54 آخرين من 122 معتقلا في جوانتانامو.

وقد أشار مجلس المراجعة الدورية إلى تغير إيديولوجية طارق السواح ونبذه للعنف وكذلك وضعه الطبي والجهود المبذولة لتحسينه، بحسب ما جاء في البيان.

وكان السواح قد أُلقي القبض عليه في ديسمبر 2001 على الحدود بين باكستان وأفغانستان وتم نقله إلى جوانتانامو في مايو 2002.

واعترف السواح بقيامه بتدريس تقنيات المفتجرات في احد معسكرات القاعدة، وقام أسامة بن لادن “شخصياً بتهنئته لعمله الجيد”.

واعتبر البنتاجون في وقت سابق أن “المعتقل تتم مراقبته عن قرب بسبب المشكلات الصحية المزمنة والملحوظة التي يعاني منها، حيث يعاني من سمنة مفرطة مع ارتفاع الكوليسترول ومرض السكري وأمراض كبد غير مرتبطة بإدمان الكحول وآلام الظهر المزمنة مع عرق النسا”.

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