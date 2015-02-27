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تكثيف أمنى بشوارع دمياط بعد انفجار عبوة بدائية الصنع بجوار مركز شرطة

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تكثيف أمنى بشوارع دمياط بعد انفجار عبوة بدائية الصنع بجوار مركز شرطة تكثيف أمنى بشوارع دمياط بعد انفجار عبوة بدائية الصنع بجوار مركز شرطة
شهدت شوارع مدينة دمياط استعدادات أمنية مكثفة صباح اليوم الجمعة، حيث تمركزت قوات الأمن فى الشوارع والميادين الرئيسية كما تجول قول أمنى بمعظم الشوارع، استعدادا لمواجهة أية أعمال عنف أو شغب تصدر عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وكان رجال المفرقعات قد تمكنوا مساء أمس الخميس من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار محطة بنزين الشعراء، كما انفجرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة قنبلة بدائية الصنع موضوعة داخل برميل للغراء بجوار مركز شرطة دمياط، ما أصاب الأهالى بحالة من الفزع والرعب وأدى الانفجار إلى تكسير زجاج عدد من السيارات فى محيط مبنى مركز شرطة دمياط.

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