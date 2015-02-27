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القبض على 2 من عناصر الإخوان أحدهما يدير صفحات تحرض ضد الدولة بسوهاج

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القبض على 2 من عناصر الإخوان أحدهما يدير صفحات تحرض ضد الدولة بسوهاج القبض على 2 من عناصر الإخوان أحدهما يدير صفحات تحرض ضد الدولة بسوهاج
تمكنت مديرية أمن سوهاج فـى إطـار سياسية الوزارة الهادفة لتحقيق الاستقرار الأمنى وفـى ظل متابعة وملاحقة بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض أى محاولة لتعكير صفو الأمن العام، بالدفع بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بسوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى.

أسفرت المأمورية عن ضبط محمد محمد كمال صادق 21 عاما بائع حلويات ويقيم بناحية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم، وذلك لاستغلاله من قبل العناصر الإخوانية فى تخزين المنشورات وزجاجات المولوتوف تمهيداً لاستخدامها ضد الشرطة.

كما تم ضبط محمود شمس الدين أحمد 17 عاما طالب بالمعهد الأزهرى ويقيم المراغة، وذلك لإدارته العديد من المواقع الإلكترونية للنشاط الإخوانى بسوهاج، والتى تستخدم فى التحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة جار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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